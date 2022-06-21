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ВСУ ударили по острову Змеиный, оккупантам нанесен значительный урон – ОК "Юг"

Катерина ТищенкоВторник, 21 июня 2022, 16:14
ВСУ ударили по острову Змеиный, оккупантам нанесен значительный урон – ОК Юг

Украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону оккупантов на острове Змеиный.

Источник: оперативное командование "Юг", спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук в видеообращении

Дословно ОК "Юг": "По острову Змеиный был нанесен сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения, в ходе которого то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, несет значительные потери.

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Военная операция продолжается и нуждается в информационной тишине до ее завершения".

Детали: Спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил информацию об ударе ВСУ по острову Змеиный.

"Дух острова Змеебаевки очень не любит оккупантов. Поэтому наши Вооруженные силы нанесли соответствующий удар по временному российскому гарнизону на этом острове", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.

Темы: войнаВооруженные силы
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