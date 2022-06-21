На Запоріжжі підірвався на міні евакуаційний автомобіль: двоє ушпиталених

Двоє жителів Запорізької області підірвалися на міні окупантів під час спроби евакуюватися на автомобілі з небезпечного району. Потерпілих з важкими травмами відвезли до лікарні.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Двоє цивільних під час самостійної евакуації з окупованої території на автомобілі підірвались на ворожій міні. Потерпілі отримали тяжкі поранення, наразі їх госпіталізовані до лікарні".

Деталі: Як з’ясувалося, російські військові замінували поле та ґрунтову дорогу біля села Мала Токмачка Пологівського району, звідки намагалися виїхати мешканці району.

Що було раніше: 7 червня на Київщині місцеві жителі підірвалися на міні в лісі: на щастя, обійшлося без жертв.