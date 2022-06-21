На Запорожье подорвался на мине эвакуационный автомобиль: двое госпитализированных
Вторник, 21 июня 2022, 16:55
Двое жителей Запорожской области подорвались на мине оккупантов при попытке эвакуироваться на автомобиле из опасного района. Пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Источник: пресс-служба ОГП
Дословно: "Двое гражданских во время самостоятельной эвакуации с оккупированной территории на автомобиле подорвались на вражеской мине. Потерпевшие получили тяжелые ранения, они госпитализированы в больницу".
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Детали: Как выяснилось, российские военные заминировали поле и грунтовую дорогу возле села Малая Токмачка Пологовского района, откуда пытались уехать жители района.
Что предшествовало: 7 июня в Киевской области местные жители подорвались на мини в лесу: к счастью, обошлось без жертв.