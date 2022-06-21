ЄС досяг консенсусу щодо кандидатського статусу України – МЗС Франції
Держави-члени Європейського Союзу досягли єдиної позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство напередодні саміту ЄС 23-24 червня.
Про це на пресконференції за підсумками засідання Ради із загальних питань ЄС заявив міністр у європейських справах міністерства Європи та закордонних справ Франції Клеман Бон, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Ми досягл прогресу з питань, які обговорювали від ранку – а саме підготовки до засідання Європейської ради, яке відбудеться наприкінці цього місяця в Брюсселі. Воно стосуватиметься зокрема України та можливості надання кандидатського статусу Україні, Молдові та Грузії", – нагадав Бон.
Представник МЗС Франції пояснив, що йдеться про обговорення кандидатства України главами держав і урядів ЄС.
"Але на нашому рівні ми впевнилися, що єдність ЄС продовжує лишатися реальністю, Європа продовжує рухатися вперед у цей історичний момент", – додав він.
Бон застеріг, що надання статусу кандидата не означає негайного вступу в ЄС – "це тривалий і складний процес".
Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.
Остаточне рішення буде прийняте на саміті лідерів ЄС 23-24 червня.
За словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, всі лідери ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата на членство.
Детальніше про це - у відеопоясненні ЄвроПравди, а також у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус.