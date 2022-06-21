ЄС досяг консенсусу щодо кандидатського статусу України – МЗС Франції

Держави-члени Європейського Союзу досягли єдиної позиції щодо надання Україні статусу кандидата на членство напередодні саміту ЄС 23-24 червня.

Про це на пресконференції за підсумками засідання Ради із загальних питань ЄС заявив міністр у європейських справах міністерства Європи та закордонних справ Франції Клеман Бон, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми досягл прогресу з питань, які обговорювали від ранку – а саме підготовки до засідання Європейської ради, яке відбудеться наприкінці цього місяця в Брюсселі. Воно стосуватиметься зокрема України та можливості надання кандидатського статусу Україні, Молдові та Грузії", – нагадав Бон.

Реклама:

"Минулого тижня Європейська комісія оприлюднила свій висновок з цього питання, і ми стали свідками досить доброго, я б сказав, ідеального консенсусу щодо переходу на наступний етап дискусій щодо можливості надання Україні статусу кандидата на членство", – додав він.

Представник МЗС Франції пояснив, що йдеться про обговорення кандидатства України главами держав і урядів ЄС.

"Але на нашому рівні ми впевнилися, що єдність ЄС продовжує лишатися реальністю, Європа продовжує рухатися вперед у цей історичний момент", – додав він.

Бон застеріг, що надання статусу кандидата не означає негайного вступу в ЄС – "це тривалий і складний процес".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

Остаточне рішення буде прийняте на саміті лідерів ЄС 23-24 червня.

За словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, всі лідери ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата на членство.

Детальніше про це - у відеопоясненні ЄвроПравди, а також у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус.