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ЕС достиг консенсуса по кандидатскому статусу Украины – МИД Франции

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 17:31

Государства-члены Европейского Союза достигли единой позиции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в преддверии саммита ЕС 23-24 июня.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета по общим вопросам ЕС заявил министр по европейским делам министерства Европы и иностранных дел Франции Клеман Бон, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы достигли прогресса по вопросам, которые обсуждали с утра - а именно подготовки к заседанию Европейского совета, которое состоится в конце этого месяца в Брюсселе. Оно будет касаться в частности Украины и возможности предоставления кандидатского статуса Украине, Молдове и Грузии", - напомнил Бон.

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"На прошлой неделе Европейская комиссия обнародовала свое заключение по этому вопросу, и мы стали свидетелями достаточно хорошего, я бы сказал, идеального консенсуса по поводу перехода на следующий этап дискуссий о возможности предоставления Украине статуса кандидата на членство", – добавил он.

Представитель МИД Франции пояснил, что речь идет об обсуждении кандидатства Украины главами государств и правительств ЕС.

"Но на нашем уровне мы убедились, что единство ЕС продолжает оставаться реальностью, Европа продолжает двигаться вперед в этот исторический момент", - добавил он.

Бон предостерег, что предоставление статуса кандидата не означает немедленного вступления в ЕС – "это длительный и сложный процесс".

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Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.

Окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, все лидеры ЕС поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство.

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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