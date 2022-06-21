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До України прибув генпрокурор США

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 18:25

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд (очолює Мін'юст) у вівторок прибув в Україну, де обговорить зусилля з виявлення, арешту та судового переслідування осіб, причетних до військових злочинів та інших звірств, скоєних під час вторгнення Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на представника Мін’юсту США.

Запланована зустріч Гарланда з генпрокуроркою України Іриною Венедиктовою.

Під час зустрічі з журналістами в Україні Гарланд сказав: "Я тут, щоб висловити непохитну підтримку Сполученими Штатами народу України у розпал неспровокованого та несправедливого російського вторгнення".

"Сполучені Штати посилають безпомилковий меседж. Немає де сховатися. Ми будемо, ми і наші партнери будемо використовувати всі доступні шляхи, щоб переконатися, що ті, хто несе відповідальність за ці звірства, були притягнуті до відповідальності", - додав він.

Обіцянка Гарланда допомагати Україні в переслідуванні військових злочинців є лише одним із кількох кроків, які Міністерство юстиції зробило цього року у відповідь на напад Росії на Україну.

Міністерство також запустило робочу групу, відому як "KleptoCapture", яка зосереджена на захопленні яхт та інших розкішних активів російських олігархів у спробі тиснути на президента Росії Владіміра Путіна.

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Теми: СШАГенпрокуратураКиїввійна
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