Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину прибыл генпрокурор США

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 18:25

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд (вогзглавляет Минюст) во вторник прибыл в Украину, где обсудит усилия по выявлению, аресту и судебному преследованию лиц, причастных к военным преступлениям и другим зверствам, совершенным во время вторжения России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минюста США.

Запланирована встреча Гарланда с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Во время встречи с журналистами в Украине Гарланд сказал: "Я здесь, чтобы выразить непреклонную поддержку Соединенными Штатами народу Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения".

"Соединенные Штаты посылают безошибочный месседж. Негде укрыться. Мы будем, мы и наши партнеры будем использовать все доступные пути, чтобы убедиться, что те, кто несет ответственность за эти зверства, были привлечены к ответственности", - добавил он.

Обещание Гарланда помогать Украине в преследовании военных преступников является лишь одним из нескольких шагов, которые Министерство юстиции сделало в этом году в ответ на нападение России на Украину.

Министерство также запустило рабочую группу, известную как KleptoCapture, которая сосредоточена на захвате яхт и других роскошных активов российских олигархов в попытке давить на президента России Владимира Путина.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: СШАГенпрокуратураКиеввойна
Главное сегодня

Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом

Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов врага и умножили на ноль ракету РФ

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

США создали группу для расследования военных преступлений в Украине, ее возглавил охотник за нацистами

Возле Лисичанска оккупанты захватили еще два поселка, ВСУ отбили штурм – сводка Генштаба

В Украину прибыл генпрокурор США

Все новости...
США
США создали группу для расследования военных преступлений в Украине, ее возглавил охотник за нацистами
Глава МИД Польши: Европа не может защитить себя без США
В Кремле заявляют, что "не могут ничего гарантировать" по поводу пленных американских добровольцев
Последние новости
01:39
Байден уверен, что среди западных стран не будет раскола в отношении России
00:40
На Запорожье россияне начали запугивать жителей казнями — мэр Мелитополя
23:49
Глава МИД Италии покинул свою партию, которая не хотела поддерживать Украину
23:42
США потрясены, что в России допускают возможность смертной казни для пленных американцев
23:33
Зеленский призывает ЕС принять седьмой пакет санкций против России
23:15
ВСУ усиливают защиту на Луганщине и постепенно освобождают Херсонщину – Зеленский
22:53
Сумщину атаковали дроны-камикадзе: 4 раненых
22:19
Зеленский назначил нового члена Совета НБУ: что о нем известно
22:12
В Мариуполе двое оккупантов подорвались на мине - советник мэра
21:54
Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом
Все новости...