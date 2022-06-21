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В Украину прибыл генпрокурор США

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 18:25

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд (вогзглавляет Минюст) во вторник прибыл в Украину, где обсудит усилия по выявлению, аресту и судебному преследованию лиц, причастных к военным преступлениям и другим зверствам, совершенным во время вторжения России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минюста США.

Запланирована встреча Гарланда с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.

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Во время встречи с журналистами в Украине Гарланд сказал: "Я здесь, чтобы выразить непреклонную поддержку Соединенными Штатами народу Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения".

"Соединенные Штаты посылают безошибочный месседж. Негде укрыться. Мы будем, мы и наши партнеры будем использовать все доступные пути, чтобы убедиться, что те, кто несет ответственность за эти зверства, были привлечены к ответственности", - добавил он.

Обещание Гарланда помогать Украине в преследовании военных преступников является лишь одним из нескольких шагов, которые Министерство юстиции сделало в этом году в ответ на нападение России на Украину.

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Министерство также запустило рабочую группу, известную как KleptoCapture, которая сосредоточена на захвате яхт и других роскошных активов российских олигархов в попытке давить на президента России Владимира Путина.

Темы: СШАГенпрокуратураКиеввойна
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