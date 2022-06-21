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Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

Мазуренко Альона Вівторок, 21 червня 2022, 19:26
фото: Зеленський в Instagram

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію в Україні Стамбульської конвенції.

Джерело: Зеленський в Instagram

Пряма мова: "Підписаний. Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов'язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації.

Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров'я людини – найвища цінність".

Що було раніше: 20 червня Рада підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, більш відомої як Стамбульська конвенція.

Ратифікація вважається гарним сигналом напередодні саміту ЄС щодо готовності України впроваджувати необхідні реформи, оскільки для держав-членів ЄС це є своєрідним "маркером цивілізованості". 

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Це рішення, що відкладалося багато років - зокрема, через позицію Всеукраїнської ради церков - було особливо важливими для Нідерландів та Швеції, двох країн-скептиків, які зрештою погодилися підтримати статус кандидата для України. 

Знати більше: Гендер з обмеженнями: що змінить провал або успіх ратифікації Стамбульської конвенції

Теми: Зеленськийправа людинизаконодавствоУкраїна
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