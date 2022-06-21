Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции в Украине.

Источник: Зеленский в Instagram

Прямая речь: "Подписан. Закон о ратификации Стамбульской конвенции.

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Ее главный смысл простой, но чрезвычайно важный. Это обязательство защищать женщин от насилия и разных форм дискриминации.

Мы разделяем европейские ценности. Для нас жизнь и здоровье человека – самая высокая ценность".

Что было раньше: 20 июня Верховная Рада поддержала ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, более известной как Стамбульская конвенция.

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Ратификация считается хорошим сигналом накануне саммита ЕС о готовности Украины внедрять необходимые реформы, поскольку для государств-членов ЕС это своеобразный "маркер цивилизованности".

Это решение, которое откладывалось многие годы - в частности, из-за позиции Всеукраинского совета церквей - было особенно важным для Нидерландов и Швеции, двух стран-скептиков, которые в конечном счете согласились поддержать статус кандидата для Украины.

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