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Харківщина: росіяни вбили ще 10 цивільних, серед них дитину

Катерина ТищенкоВівторок, 21 червня 2022, 20:10
Олег Синєгубов, фото з Facebook

На Харківщині, окрім загиблих і поранених в обласному центрі, у вівторок через російські обстріли загинули ще 10 осіб, серед яких восьмирічна дитина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, міська голова Чугуєва Галина Мінаєва у коментарі Суспільному, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Як повідомив Синєгубов, 3 мирних мешканці загинули внаслідок обстрілу села Уди Золочівської громади.

Під час обстрілу в Безруках Дергачівської громади загинула 8-річна дівчинка. Її мати отримала поранення.

Крім того, мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що, за попередніми даними, внаслідок обстрілу міста 21 червня загинули 6 цивільних, 3 поранені.

Пізніше Харківська обласна прокуратура уточнила, що внаслідок обстрілу Чугуєва загинуло шість людей, ще шість цивільних отримали осколкові поранення. Також пошкоджено багатоповерховий будинок, торгівельні павільйони та автостанцію. 

Що передувало: Російські загарбники у вівторок завдали удару по Харкову, внаслідок чого загинуло 5 людей. Поранено 11 осіб. 

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Теми: Харківська областьвійна
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