Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харківщина: росіяни вбили ще 10 цивільних, серед них дитину

Катерина ТищенкоВівторок, 21 червня 2022, 20:10
Харківщина: росіяни вбили ще 10 цивільних, серед них дитину
Олег Синєгубов, фото з Facebook

На Харківщині, окрім загиблих і поранених в обласному центрі, у вівторок через російські обстріли загинули ще 10 осіб, серед яких восьмирічна дитина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, міська голова Чугуєва Галина Мінаєва у коментарі Суспільному, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Як повідомив Синєгубов, 3 мирних мешканці загинули внаслідок обстрілу села Уди Золочівської громади.

Реклама:

Під час обстрілу в Безруках Дергачівської громади загинула 8-річна дівчинка. Її мати отримала поранення.

Крім того, мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що, за попередніми даними, внаслідок обстрілу міста 21 червня загинули 6 цивільних, 3 поранені.

Пізніше Харківська обласна прокуратура уточнила, що внаслідок обстрілу Чугуєва загинуло шість людей, ще шість цивільних отримали осколкові поранення. Також пошкоджено багатоповерховий будинок, торгівельні павільйони та автостанцію. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Російські загарбники у вівторок завдали удару по Харкову, внаслідок чого загинуло 5 людей. Поранено 11 осіб. 

Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Харківська область
Керівник фонду з Харківщини попався на двох схемах виїзду чоловіків за кордон
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: