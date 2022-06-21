Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьковщина: россияне убили еще 10 гражданских, среди них ребенка

Катерина ТищенкоВторник, 21 июня 2022, 20:10
Харьковщина: россияне убили еще 10 гражданских, среди них ребенка
Олег Синегубов, фото из Facebook

В Харьковской области, кроме погибших и раненых в областном центре, во вторник из-за российских обстрелов погибли еще 10 человек, среди которых восьмилетний ребенок.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, городской голова Чугуева Галина Минаева в комментарии Суспільному, Харьковская областная прокуратура

Детали: Как сообщил Синегубов, 3 мирных жителя погибли в результате обстрела села Уды Золочевской общины.

Реклама:

При обстреле в Безруках Дергачевской общины погибла 8-летняя девочка. Ее мать получила ранения.

Кроме того, мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что, по предварительным данным, в результате обстрела города 21 июня погибли 6 гражданских, 3 ранены.

Позже Харьковская областная прокуратура уточнила, что в результате обстрела Чугуева погибли шесть человек, еще шесть гражданских получили осколочные ранения. Также поврежден многоэтажный дом, торговые павильоны и автостанция.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Российские захватчики во вторник нанесли удар по Харькову, в результате чего погибли 5 человек. Ранения получили 11 человек.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Харьковская область
Руководитель фонда с Харьковщины попался на двух схемах выезда мужчин за границу
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Последние новости
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
Все новости...
Реклама: