Харьковщина: россияне убили еще 10 гражданских, среди них ребенка

В Харьковской области, кроме погибших и раненых в областном центре, во вторник из-за российских обстрелов погибли еще 10 человек, среди которых восьмилетний ребенок.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, городской голова Чугуева Галина Минаева в комментарии Суспільному, Харьковская областная прокуратура

Детали: Как сообщил Синегубов, 3 мирных жителя погибли в результате обстрела села Уды Золочевской общины.

При обстреле в Безруках Дергачевской общины погибла 8-летняя девочка. Ее мать получила ранения.

Кроме того, мэр Чугуева Галина Минаева сообщила, что, по предварительным данным, в результате обстрела города 21 июня погибли 6 гражданских, 3 ранены.

Позже Харьковская областная прокуратура уточнила, что в результате обстрела Чугуева погибли шесть человек, еще шесть гражданских получили осколочные ранения. Также поврежден многоэтажный дом, торговые павильоны и автостанция.

Что предшествовало: Российские захватчики во вторник нанесли удар по Харькову, в результате чего погибли 5 человек. Ранения получили 11 человек.