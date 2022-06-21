Обстріл Харкова: 5 загиблих, 11 поранених

Російські загарбники завдали удару по Харкову, внаслідок чого загинуло 5 людей. Поранено 11 осіб.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов

Наслідки обстрілу Харкова 21 червня, фото з Facebook Болвінова

Пряма мова Синєгубова: "Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних. Дані оновлюються".

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Деталі Мешканці повідомляють, що після початку обстрілів були перебої з електричною напругою, у деяких зникла вода. Скоріш за все, місто обстрілювала артилерія окупантів, оскільки повітряну тривогу не оголошували.

Пізніше начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив про 5 загиблих та 11 поранених внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова.

За його словами, окупанти обстріляли комерційні та житлові будівлі, попередньо з ОСЗО "Ураган".

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Що було раніше: Російська ракета, яку окупанти запустили 20 червня по Харкову, поцілила по об'єкту метрополітену, внаслідок чого один співробітник підприємства отримав поранення, також пошкоджені 3 потяги.