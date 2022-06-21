Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл Харкова: 5 загиблих, 11 поранених

"Українська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 17:59
Обстріл Харкова: 5 загиблих, 11 поранених
Наслідки обстрілу Харкова 21 червня, фото з Facebook Болвінова

Російські загарбники завдали удару по Харкову, внаслідок чого загинуло 5 людей. Поранено 11 осіб. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов

 
Наслідки обстрілу Харкова 21 червня, фото з Facebook Болвінова

Пряма мова Синєгубова: "Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних. Дані оновлюються".

Реклама:

Деталі Мешканці повідомляють, що після початку обстрілів були перебої з електричною напругою, у деяких зникла вода. Скоріш за все, місто обстрілювала артилерія окупантів, оскільки повітряну тривогу не оголошували.

 

Пізніше начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив про 5 загиблих та 11 поранених внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова. 

За його словами, окупанти обстріляли комерційні та житлові будівлі, попередньо з ОСЗО "Ураган". 

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Російська ракета, яку окупанти запустили 20 червня по Харкову, поцілила по об'єкту метрополітену, внаслідок чого один співробітник підприємства отримав поранення, також пошкоджені 3 потяги.

Теми: війнаХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
війна
The Guardian опублікувало момент нічної ракетної атаки у Києві та її наслідки
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: