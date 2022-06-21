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На Одещині на пляжі здетонувала ворожа міна: пошкоджено будинок

Катерина ТищенкоВівторок, 21 червня 2022, 20:59
фото: Ольга Годовенко/Facebook

На Одещині на берег одного з пляжів викинуло ворожу протикорабельну міну, вона здетонувала.

Джерело: голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні, журналістка Ольга Годовенко у Facebook із посиланням на Южненський відділ поліції

 
усі фото з Facebook Годовенко

Пряма мова Марченка: "Сьогодні ввечері на одному з пляжів Одеської області на берег вчергове викинуло ворожу протикорабельну міну, яка здетонувала. На щастя, ніхто не постраждав.

Вкотре наголошую про заборону відвідування пляжів та купання в морі".

Деталі: Разом з тим, журналістка Ольга Годовенко з посиланням на Южненський відділ поліції повідомила, що міну винесло на берег неподалік від однієї з сичавських баз відпочинку.

 

"Міна здетонувала по приїзду військових, рятувальників та поліції. Слава богу, ніхто близько не підійшов. Вибух був самовільним. В одному з будинків для відпочивальників вибухова хвиля винесла чотири вікна та пошкодила ролети. Будівля знаходиться за сто метрів від місця вибуху", - повідомила вона.

 

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Теми: Одеська областьвибухвода
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