Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесской области на пляже сдетонировала вражеская мина: поврежден дом

Катерина ТищенкоВторник, 21 июня 2022, 20:59
фото: Ольга Годовенко/Facebook

В Одесской области на берег одного из пляжей выбросило вражескую противокорабельную мину, она сдетонировала.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении, журналистка Ольга Годовенко в Facebook со ссылкой на Южненский отдел полиции

 
все фото с Facebook Годовенко

Прямая речь Марченко: "Сегодня вечером на одном из пляжей Одесской области на берег в очередной раз выбросило вражескую противокорабельную мину, которая сдетонировала. К счастью, никто не пострадал.

Еще раз подчеркиваю запрет на посещение пляжей и купание в море".

Детали: Вместе с тем, журналистка Ольга Годовенко со ссылкой на Южненский отдел полиции сообщила, что мину вынесло на берег неподалеку от одной из сычавских баз отдыха.

 

"Мина сдетонировала по приезду военных, спасателей и полиции. Слава богу, никто близко не подошел. Взрыв был самопроизвольным. В одном из домов для отдыхающих взрывная волна вынесла четыре окна и повредила роллеты. Здание находится в ста метрах от места взрыва", - сообщила она.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одесская областьвзрыввода
Главное сегодня

ЕС официально признает Украину кандидатом на вступление: проект решения

Сводка Генштаба: Россия удерживает несколько БТГ в Брянской и Курской областях

Глава МИД Италии покинул свою партию, которая не хотела поддерживать Украину

Постпред Украины – Совбезу ООН: давайте покончим с российским фашизмом

Воздушные силы уничтожили два склада боеприпасов врага и умножили на ноль ракету РФ

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

Все новости...
Одесская область
Над Одессой и Белгород-Днестровским районом сбили ракеты – ОК "Юг"
Над Одесщиной сбили две российские ракеты
В портах Одесщины заблокировано 39 судов из 14 стран – совещание с Зеленским
Последние новости
10:56
Обстрелы Николаевщины: РФ применила кассетные снаряды, есть жертва и раненные
10:49
Европе посоветовали готовиться к зиме без российского газа
10:49
"Вернись живым" получил право покупать военные товары из-за границы
10:46
видео В Ростовской области горит нефтеперерабатывающий завод, соцсети писали об ударе с беспилотника
10:39
НБУ начал "печатать" еще больше денег: к чему это может привести
10:35
Выплаты военным во время войны: что нужно знать?
10:28
Вкладчики признанного неплатежеспособным Мегабанка начали получать компенсацию
10:09
Россия отрабатывает ракетные удары по территории Эстонии
10:09
Оккупанты ударили по пляжу в Донецкой области кассетными снарядами: погиб 1 человек 11 ранены
10:03
фотоДиректор издательства и журналист Владимир Чеповой погиб в бою
Все новости...