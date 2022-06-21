В Одесской области на пляже сдетонировала вражеская мина: поврежден дом

В Одесской области на берег одного из пляжей выбросило вражескую противокорабельную мину, она сдетонировала.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении, журналистка Ольга Годовенко в Facebook со ссылкой на Южненский отдел полиции

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Прямая речь Марченко: "Сегодня вечером на одном из пляжей Одесской области на берег в очередной раз выбросило вражескую противокорабельную мину, которая сдетонировала. К счастью, никто не пострадал.

Еще раз подчеркиваю запрет на посещение пляжей и купание в море".

Детали: Вместе с тем, журналистка Ольга Годовенко со ссылкой на Южненский отдел полиции сообщила, что мину вынесло на берег неподалеку от одной из сычавских баз отдыха.

"Мина сдетонировала по приезду военных, спасателей и полиции. Слава богу, никто близко не подошел. Взрыв был самопроизвольным. В одном из домов для отдыхающих взрывная волна вынесла четыре окна и повредила роллеты. Здание находится в ста метрах от места взрыва", - сообщила она.