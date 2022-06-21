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В Одесской области на пляже сдетонировала вражеская мина: поврежден дом

Катерина ТищенкоВторник, 21 июня 2022, 20:59
В Одесской области на пляже сдетонировала вражеская мина: поврежден дом
фото: Ольга Годовенко/Facebook

В Одесской области на берег одного из пляжей выбросило вражескую противокорабельную мину, она сдетонировала.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении, журналистка Ольга Годовенко в Facebook со ссылкой на Южненский отдел полиции

 
все фото с Facebook Годовенко

Прямая речь Марченко: "Сегодня вечером на одном из пляжей Одесской области на берег в очередной раз выбросило вражескую противокорабельную мину, которая сдетонировала. К счастью, никто не пострадал.

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Еще раз подчеркиваю запрет на посещение пляжей и купание в море".

Детали: Вместе с тем, журналистка Ольга Годовенко со ссылкой на Южненский отдел полиции сообщила, что мину вынесло на берег неподалеку от одной из сычавских баз отдыха.

 

"Мина сдетонировала по приезду военных, спасателей и полиции. Слава богу, никто близко не подошел. Взрыв был самопроизвольным. В одном из домов для отдыхающих взрывная волна вынесла четыре окна и повредила роллеты. Здание находится в ста метрах от места взрыва", - сообщила она.

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Темы: Одесская областьвзрыввода
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