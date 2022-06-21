Зеленський закликає ЄС прийняти сьомий пакет санкцій проти Росії

Президент Володимир Зеленський вважає, що чергові погрози Росії Литві, енергетичний тиск агресора є аргументами для прийняття сьомого пакету санкцій ЄС проти РФ.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "В усіх переговорах незмінно наголошую – сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну і за свою агресивну антиєвропейську політику.

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Чергові погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи, все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій".

Передісторія:

Раніше повідомлялося, що у проєкті комюніке за підсумками саміту лідерів ЄС немає згадок про сьомий пакет санкцій проти Росії за розв’язану нею війну.

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав ЄС готувати сьомий пакет санкцій, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав листа з баченням України щодо сьомого пакета.

Польський уряд також закликав до додаткових санкцій проти Росії напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

21 червня стало відомо, що Європейський Союз обговорює можливість включення золота в сьомий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну.