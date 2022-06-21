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Зеленський закликає ЄС прийняти сьомий пакет санкцій проти Росії

Альона Мазуренко Вівторок, 21 червня 2022, 23:33
Зеленський закликає ЄС прийняти сьомий пакет санкцій проти Росії
фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що чергові погрози Росії Литві, енергетичний тиск агресора є аргументами для прийняття сьомого пакету санкцій ЄС проти РФ. 

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "В усіх переговорах незмінно наголошую – сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну і за свою агресивну антиєвропейську політику.

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Чергові погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи, все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій".

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Теми: санкціїЄСРосіяЗеленський
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