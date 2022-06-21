Зеленский призывает ЕС принять седьмой пакет санкций против России

Президент Владимир Зеленский считает, что очередные угрозы России Литве, энергетическое давление агрессора является аргументами для принятия седьмого пакета санкций ЕС против РФ.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Во всех переговорах постоянно подчеркиваю – седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно быстрее. Россия должна ощущать постоянное усиление давления за войну и за свою агрессивную антиевропейскую политику.

Очередные угрозы Литве, очередная волна энергетического давления, очередные порции лжи российских чиновников по поводу продовольственного кризиса, все это аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет санкций".

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