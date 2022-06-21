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Зеленский призывает ЕС принять седьмой пакет санкций против России

Мазуренко Алена Вторник, 21 июня 2022, 23:33
фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский считает, что очередные угрозы России Литве, энергетическое давление агрессора является аргументами для принятия седьмого пакета санкций ЕС против РФ.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Во всех переговорах постоянно подчеркиваю – седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно быстрее. Россия должна ощущать постоянное усиление давления за войну и за свою агрессивную антиевропейскую политику.

Очередные угрозы Литве, очередная волна энергетического давления, очередные порции лжи российских чиновников по поводу продовольственного кризиса, все это аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет санкций".

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что в проекте коммюнике по итогам саммита лидеров ЕС нет упоминаний о седьмом пакете санкций против России за развязанную ею войну.
  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС готовить седьмой пакет санкций, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал письмо с видением Украины относительно седьмого пакета.
  • Польское правительство также призвало к дополнительным санкциям против России в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
  • 21 июня стало известно, что Европейский Союз обсуждает возможность включения золота в седьмой пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

Темы: санкцииЕСРосcияЗеленский
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