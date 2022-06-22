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Прокурор США консультуватиме Україну щодо ухиляння Росією від санкцій

Олена РощінаСереда, 22 червня 2022, 08:26

Міністерство юстиції США виділить прокурора для консультацій з Україною щодо боротьби з клептократією, корупцією та відмиванням грошей у рамках боротьби з ухилянням Росії від санкцій. 

Джерело: Мінюст США

Деталі: Генеральний прокурор Меррік Гарленд 21 червня прибув в Україну і зустрівся з генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою.

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Він підтвердив зобов’язання США допомагати виявляти, затримувати та переслідувати осіб, причетних до воєнних злочинів, і призначив Елі Розенбаума радником із питань відповідальності за воєнні злочини в Україні. 

Але допомога Америки не обмежиться цим. 

Дослівно: "Міністерство юстиції надасть додатковий персонал для розширення своєї роботи з Україною та іншими партнерами для боротьби з незаконним фінансуванням Росії та ухиленням від санкцій. 

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Серед іншого, Департамент надасть Україні експерта-прокурора Міністерства юстиції для консультування з питань боротьби з клептократією, корупцією та відмиванням грошей. 

Крім того, він планує направити двох експертів-адвокатів з Управління міжнародних справ – одного до посольства США в Європі, а іншого до посольства США на Близькому Сході – для підтримки робочої групи Департаменту KleptoCapture". 

Деталі: Ці старші адвокати будуть тісно співпрацювати зі своїми колегами в країнах-членах ЄС і країнах Близького Сходу, щоб сприяти взаємній правовій допомозі та екстрадиції, пов’язаної з незаконним фінансуванням Росії та ухиленням від санкцій, у тому числі щодо визначених російських олігархів, які підтримували російський режим і його зусилля з підриву українського суверенітету.

У березні генпрокурор Гарленд оголосив про створення робочої групи KleptoCapture для боротьби з ухиленням чи підривом економічних дій уряду США у відповідь на російську військову агресію. Оперативна група, зокрема, сприяє захопленню суперяхт осіб, які потрапили під санкції, бо тісно пов’язані з російським режимом.

Теми: СШАкорупціясанкціїРосія
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