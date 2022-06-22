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Прокурор США будет консультировать Украину об уклонении Россией от санкций

Елена РощинаСреда, 22 июня 2022, 08:26

Министерство юстиции США выделит прокурора для консультаций с Украиной относительно борьбы с клептократией, коррупцией и отмыванием денег в рамках борьбы с уклонением России от санкций.

Источник: Минюст США

Детали: Генеральный прокурор Меррик Гарленд 21 июня прибыл в Украину и встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Он подтвердил обязательство США помогать выявлять, задерживать и преследовать лиц, причастных к военным преступлениям, и назначил Эли Розенбаума советником по вопросам ответственности за военные преступления в Украине.

Но помощь Америки не ограничится этим.

Дословно: "Министерство юстиции предоставит дополнительный персонал для расширения своей работы с Украиной и другими партнерами для борьбы с незаконным финансированием России и уклонением от санкций.

Среди прочего, Департамент предоставит Украине эксперта-прокурора Министерства юстиции для консультирования по борьбе с клептократией, коррупцией и отмыванием денег.

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Кроме того, он планирует направить двух экспертов-адвокатов из Управления международных дел – одного в посольство США в Европе, а другого в посольство США на Ближнем Востоке – для поддержки рабочей группы Департамента KleptoCapture".

Детали: Эти старшие адвокаты будут тесно сотрудничать со своими коллегами в странах-членах ЕС и странах Ближнего Востока, чтобы содействовать взаимной правовой помощи и экстрадиции, связанной с незаконным финансированием России и уклонением от санкций, в том числе по определенным российским олигархам, которые поддерживали российский режим и его усилия по подрыву украинского суверенитета.

В марте генпрокурор Гарленд объявил о создании рабочей группы KleptoCapture для борьбы с уклонением или подрывом экономических действий правительства США в ответ на военную агрессию. Оперативная группа способствует захвату суперяхт лиц, которые попали под санкции, так как тесно связаны с российским режимом.

Темы: СШАкоррупциясанкцииРосcия
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