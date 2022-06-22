Кількість знищених окупантів сягнула 34 230 осіб – Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабної агресії Росії Збройні сили України знищили близько 34 230 окупантів, 3 614 БТРів, 182 гелікоптера військових РФ.
Джерело: Генеральний штаб ВСУ у Facebook.
Деталі: Найбільших втрат російські війська зазнали на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати військових РФ з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали:
особового складу 34230 (+130) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1496 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,
артилерійських систем – 752 (+0) од,
РСЗВ - 239 (+0) од,
засобів ППО - 99 (+1) од,
літаків – 216 (+0) од,
гелікоптерів – 182 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),
крилатих ракет - 137 (+0),
кораблів/катерів - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,
спеціальної техніки - 60 (+1).