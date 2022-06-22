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Кількість знищених окупантів сягнула 34 230 осіб – Генштаб ЗСУ

"Українська правда"Середа, 22 червня 2022, 09:29
Фото Генштаба ЗСУ

З початку повномасштабної агресії Росії Збройні сили України знищили близько 34 230 окупантів, 3 614 БТРів, 182 гелікоптера військових РФ.

Джерело: Генеральний штаб ВСУ у Facebook.

Деталі: Найбільших втрат російські війська зазнали на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати військових РФ з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали:

особового складу 34230 (+130) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1496 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,

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артилерійських систем – 752 (+0) од,

РСЗВ - 239 (+0) од,

засобів ППО - 99 (+1) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 182 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),

крилатих ракет - 137 (+0),

кораблів/катерів - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,

спеціальної техніки - 60 (+1).

Теми: війнаУкраїнаЗбройні сили
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