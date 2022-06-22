Количество уничтоженных оккупантов достигло 34 230 лиц – Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной агрессии России Вооруженные силы Украины уничтожили около 34 230 оккупантов, 3614 БТРов, 182 вертолета военных РФ.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Детали: Наибольшие потери российские войска понесли на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составили:
личного состава 34230 (+130) человек ликвидировано,
танков ‒ 1496 (+0) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3614 (+8) ед,
артиллерийских систем – 752 (+0) ед,
РСЗО - 239 (+0) ед,
средств ПВО - 99 (+1) ед,
самолетов – 216 (+0) ед,
вертолетов – 182 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3),
крылатых ракет – 137 (+0),
кораблей/катеров - 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6) ед,
специальной техники – 60 (+1).