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Количество уничтоженных оккупантов достигло 34 230 лиц – Генштаб ВСУ

"Украинская правда"Среда, 22 июня 2022, 09:29
Количество уничтоженных оккупантов достигло 34 230 лиц – Генштаб ВСУ
Фото Генштаба ВСУ

С начала полномасштабной агрессии России Вооруженные силы Украины уничтожили около 34 230 оккупантов, 3614 БТРов, 182 вертолета военных РФ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Детали: Наибольшие потери российские войска понесли на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составили:

личного состава 34230 (+130) человек ликвидировано,

танков ‒ 1496 (+0) ед,

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боевых бронированных машин ‒ 3614 (+8) ед,

артиллерийских систем – 752 (+0) ед,

РСЗО - 239 (+0) ед,

средств ПВО - 99 (+1) ед,

самолетов – 216 (+0) ед,

вертолетов – 182 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3),

крылатых ракет – 137 (+0),

кораблей/катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6) ед,

специальной техники – 60 (+1).

Темы: войнаУкраинаВооруженные силы
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