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Білорусь почала "мобілізаційні навчання" на кордоні з Україною

"Українська правда"Середа, 22 червня 2022, 11:20
Білорусь почала мобілізаційні навчання на кордоні з Україною
Фото "Белта"

Міністерство оборони Білорусі оголосили про "мобілізаційні навчання" з 22 червня по 1 липня у Гомельській області, яка межує з Україною.

Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта"

Дослівно: "Щорічне вчення, минулого року аналогічне було проведено з військовими комісаріатами Могилівської області. Мета – перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання щодо призначення".

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Деталі: Білоруські військові потягнуть на збори військовозобов'язаних запасу. Комісаріати хочуть "відпрацювати" питання оповіщення та відправки громадян у військові частини.

Планується у навчаннях задіяти сили спеціальних операцій збройних сил Білорусі. Це робиться для того, аби створити наближеною до реальності обстановку.

Що було раніше: 16 червня збройні сили Білорусі продовжили свої військові навчання щонайменше до 25 червня.

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Теми: Білоруськордон
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