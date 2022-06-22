Беларусь начала "мобилизационные учения" на границе с Украиной

Министерство обороны Беларуси объявили о "мобилизационных учениях" с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, на границе с Украиной.

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта"

Дословно: "Ежегодное учение, в прошлом году аналогичное было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель – проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению".

Детали: Белорусские военные потянут на сборы военнообязанных запаса. Комиссариаты хотят "отработать" вопросы уведомления и отправки граждан в воинские части.

Планируется в учениях задействовать силы специальных операций вооруженных сил Беларуси. Это делается для того, чтобы создать приближенную к реальности обстановку.

Что предшествовало: 16 июня вооруженные силы Беларуси продлили свои военные учения, по крайней мере, до 25 июня.