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Беларусь начала "мобилизационные учения" на границе с Украиной

"Украинская правда"Среда, 22 июня 2022, 11:20
Беларусь начала мобилизационные учения на границе с Украиной
Фото "Белта"

Министерство обороны Беларуси объявили о "мобилизационных учениях" с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, на границе с Украиной.

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта"

Дословно: "Ежегодное учение, в прошлом году аналогичное было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель – проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению".

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Детали: Белорусские военные потянут на сборы военнообязанных запаса. Комиссариаты хотят "отработать" вопросы уведомления и отправки граждан в воинские части.

Планируется в учениях задействовать силы специальных операций вооруженных сил Беларуси. Это делается для того, чтобы создать приближенную к реальности обстановку.

Что предшествовало: 16 июня вооруженные силы Беларуси продлили свои военные учения, по крайней мере, до 25 июня.

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Темы: Беларусьграница
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