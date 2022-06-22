Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Середа, 22 червня 2022, 12:09
Російські війська запустили по Миколаєву сім ракет, подробиці поки що невідомі.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, "НикВести"
Пряма мова Кіма: "Перервав інспекцію в районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами".
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Деталі: Під час інспекції на полях в області Кім повідомив, що сільгосптехніка зможе пересуватися під час комендантської години – голова ОВА видасть розпорядження.
Тим часом Миколаїв зазнав атак російськими крилатими ракетами, повідомляють місцеві видання.
Миколаївці повідомляють про пожежу після "прильотів".
ВІДЕО ДНЯ
Повітряна тривога в Миколаївській області тривала з 11:31 до 12:45.