Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім

Російські війська запустили по Миколаєву сім ракет, подробиці поки що невідомі.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, "НикВести"

Пряма мова Кіма: "Перервав інспекцію в районі. Повертаюся до міста. Удар по місту сімома ракетами".

Деталі: Під час інспекції на полях в області Кім повідомив, що сільгосптехніка зможе пересуватися під час комендантської години – голова ОВА видасть розпорядження.

Тим часом Миколаїв зазнав атак російськими крилатими ракетами, повідомляють місцеві видання.

Миколаївці повідомляють про пожежу після "прильотів".

ВІДЕО ДНЯ

Повітряна тривога в Миколаївській області тривала з 11:31 до 12:45.