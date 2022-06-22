Россияне выпустили 7 ракет по Николаеву – Ким
Среда, 22 июня 2022, 12:09
Российские войска запустили по Николаеву семь ракет, подробности пока неизвестны.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, "НикВести"
Прямая речь Кима: "Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами".
Детали: Во время инспекции на полях в области Ким сообщил, что сельхозтехника сможет передвигаться во время комендантского часа – глава ОВА выдаст распоряжение.
Тем временем Николаев подвергся атакам российскими крылатыми ракетами, сообщают местные издания.
Николаевцы сообщают о пожаре после "прилетов".
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Воздушная тревога в Николаевской области длилась с 11:31 по 12:45.