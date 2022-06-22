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Россияне выпустили 7 ракет по Николаеву – Ким

Елена РощинаСреда, 22 июня 2022, 12:09
Россияне выпустили 7 ракет по Николаеву – Ким
Ракетные удары по Николаеву, 22.06.2022, фото, предоставленное УП военными

Российские войска запустили по Николаеву семь ракет, подробности пока неизвестны.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким, "НикВести"

Прямая речь Кима: "Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами".

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Детали: Во время инспекции на полях в области Ким сообщил, что сельхозтехника сможет передвигаться во время комендантского часа – глава ОВА выдаст распоряжение. 

Тем временем Николаев подвергся атакам российскими крылатыми ракетами, сообщают местные издания.

Николаевцы сообщают о пожаре после "прилетов".

ВИДЕО ДНЯ

Воздушная тревога в Николаевской области длилась с 11:31 по 12:45.

Темы: Николаеввойна
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