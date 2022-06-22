Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Найбільше крадуть "гуманітарку" шахраї Києва та Львівщини – МВС

"Українська правда"Середа, 22 червня 2022, 12:59
Денис Монастирський

Правоохоронці фіксують найсуттєвіші розкрадання гуманітарної допомоги у Києві та Львівські області. "Не пасуть задніх" і шахраї Харківщини та Кіровоградщини.

Джерело: міністр МВС Денис Монастирський телеканалу "Рада"

Пряма мова Монастирського: " Сьогодні правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги. З них 29 особам повідомлено про підозру".

Деталі: Найчастіше шахраї збирають кошти на придбання автомобілів високої прохідності начебто для бійців ЗСУ, а потім продають їх за ринковою ціною. Також ділки збирають "гуманітарку" у вигляді різних товарі. Ще одна схема – це збір великих сум на псевдо евакуаційні маршрути.

Окрім цього, у злочинній діяльності беруть участь і російські хакери. Для збору кошті вони створюють спеціальні Telegram-канали.

Що було раніше: На початку червня правоохоронці викрили заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.

Посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які передали в Україну з Італії як гуманітарну підтримку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: гуманітаркаУкраїнашахти
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета

Автомобіль нардепа Ковальова було підірвано – Буданов

Жодної загрози вторгнення армії Білорусі немає – розвідка

фотоОприлюднені супутникові знімки руйнувань на Зміїному після обстрілу ЗСУ

Росіяни посилили авіаційні атаки на Донбасі – зведення Генштабу

Україна до кінця року планує виконати вимоги ЄС щодо кандидатства – Стефанішина

Усі новини...
гуманітарка
Колишній мер Южноукраїнська побив заступницю при розподілі гуманітарки
Більше 1700 людей евакуювалися з окупованих районів Харківщини – ЗМІ
Київський бізнесмен продавав гумдопомогу: силовики викрили партію на пів мільйона грн
Останні новини
02:50
ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК "Панцир" ворога – ОК "Південь"
02:30
Південь: ЗСУ знищили 20 окупантів і 2 ворожих склади боєприпасів
01:56
Зеленський вперше з початку війни поговорив з президенткою Молдови
01:13
Генсек НАТО хоче швидкого приєднання Швеція та Фінляндії, але не може цього гарантувати
00:22
відеоЗеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
23:44
Буданов натякнув, що частина захисників із "Азовсталі" скоро може повернутися додому
23:27
ФОТО, відеоПоліція затримала чоловіка, який скинув зі свого балкону гранату й поранив дитину
23:10
Харківщина: в Золочеві з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих від обстрілів
23:02
За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини
22:56
У районі порту в захопленому Скадовську пролунали вибухи – мер 
Усі новини...