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Найбільше крадуть "гуманітарку" шахраї Києва та Львівщини – МВС

"Українська правда"Середа, 22 червня 2022, 12:59
Найбільше крадуть гуманітарку шахраї Києва та Львівщини – МВС
Денис Монастирський

Правоохоронці фіксують найсуттєвіші розкрадання гуманітарної допомоги у Києві та Львівські області. "Не пасуть задніх" і шахраї Харківщини та Кіровоградщини.

Джерело: міністр МВС Денис Монастирський телеканалу "Рада"

Пряма мова Монастирського: " Сьогодні правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги. З них 29 особам повідомлено про підозру".

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Деталі: Найчастіше шахраї збирають кошти на придбання автомобілів високої прохідності начебто для бійців ЗСУ, а потім продають їх за ринковою ціною. Також ділки збирають "гуманітарку" у вигляді різних товарі. Ще одна схема – це збір великих сум на псевдо евакуаційні маршрути.

Окрім цього, у злочинній діяльності беруть участь і російські хакери. Для збору кошті вони створюють спеціальні Telegram-канали.

Що було раніше: На початку червня правоохоронці викрили заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.

ВІДЕО ДНЯ

Посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які передали в Україну з Італії як гуманітарну підтримку.

Теми: гуманітаркаУкраїнашахти
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