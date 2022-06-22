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Больше всего воруют "гуманитарку" мошенники Киева и Львовщины - МВД

"Украинская правда"Среда, 22 июня 2022, 12:59
Больше всего воруют гуманитарку мошенники Киева и Львовщины - МВД
Денис Монастырский

Правоохранители фиксируют наиболее существенные хищения гуманитарной помощи в Киеве и Львовской области. "Не пасут задних" и мошенники Харьковщины и Кировоградщины.

Источник: министр МВД Денис Монастырский телеканалу "Рада"

Прямая речь Монастырского: "Сегодня правоохранители расследуют 247 уголовных производств относительно хищений гуманитарной помощи. Из них 29 лицам сообщено о подозрении".

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Детали: Чаще всего мошенники собирают средства на приобретение автомобилей высокой проходимости якобы для бойцов ВСУ, а затем продают их по рыночной цене. Также дельцы собирают "гуманитарку" в виде различных товаров. Еще одна схема – это сбор крупных сумм на псевдо эвакуационные маршруты.

Кроме того, в преступной деятельности принимают участие и российские хакеры. Для сбора денежных средств они создают специальные Telegram-каналы.

Что предшествовало: В начале июня правоохранители разоблачили заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью.

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Чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые передали в Украину из Италии в качестве гуманитарной поддержки.

Темы: гуманитаркаУкраинашахты
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