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Президент Індонезії приїде до Києва та Москви: хоче обговорити продовольчу кризу

"Українська правда"Середа, 22 червня 2022, 13:56
Президент Індонезії приїде до Києва та Москви: хоче обговорити продовольчу кризу
Фото скріншот

Влада Індонезії повідомила, що президент країни Джоко Відодо планує приїхати до України, а також Росії наприкінці місяця.

Джерело: AP News

Пряма мова голови МЗС країни Ретно Марсуді: "Візити президента демонструють його турботу про гуманітарні питання, спроби зробити свій внесок у вирішення продовольчої кризи, викликаної війною, та її наслідків, які відчувають усі країни, особливо країни, що розвиваються, і країни з низьким рівнем доходу".

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Деталі: Планується, що президент Індонезії відвідає країни після саміту "Великої сімки", який пройде у Баварії 26 - 27 червня.

Що було раніше: У квітні голова G20 та президент Індонезії Джоко Відодо запросив главу України Володимира Зеленського взяти участь у саміті "Великої двадцятки". Раніше запрошення отримали усі члени, в тому числі російський лідер Володимир Путін.

Теми: ІндонезіяУкраїнаРосіявійна
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