Президент Индонезии приедет в Киев и Москву: хочет обсудить продовольственный кризис

Власти Индонезии сообщили, что президент страны Джоко Видодо планирует приехать в Украину, а также Россию в конце месяца.

Источник: AP News

Прямая речь главы МИД страны Ретно Марсуди: "Визиты президента демонстрируют его заботу о гуманитарных вопросах, попытке внести свой вклад в разрешение продовольственного кризиса, вызванного войной, и ее последствий, которые ощущают все страны, особенно развивающиеся страны, и страны с низким уровнем дохода".

Детали: Планируется, что президент Индонезии посетит страны после саммита "Большой семерки", который пройдет в Баварии 26 - 27 июня.

Что предшествовало: В апреле глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки". Ранее приглашения получили все члены, включая российского лидера Владимира Путина.