Росія з Чорного моря спрямувала у бік України 44 ракети типу "Калібр" – ОК "Південь"

Росія тримає у Чорному морі 5 надводних носіїв крилатих ракет та один підводний човен, на яких сумарно є 44 ракети типу "Калібр".

Джерело: начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк на брифінгу у Медіацентрі Україна 22 червня

Пряма мова Гуменюк: "Сумарно 44 ракети типу "Калібр" спрямовані в бік України. І це загрожує не лише південним регіонам. Дальність цих ракет дозволяє вразити майже всю Україну. Тож загроза ракетних ударів залишається".

Деталі: Також вона додала, що в Чорному морі стоять напоготові 3 великих десантних кораблі РФ. І хоч штормова погода не сприяє висадці десанту, але узбережжя Одещини та Миколаївщини залишається лінією оборони.

Гуменюк зазначила, що Чорноморський флот Росії постійно переформатовується. Зараз ворожі кораблі намагаються перебувати не надто близько до українських берегів – ймовірно, через нещодавнє знищення російського корабля "Василь Бех".

Передісторія:

Вранці 17 червня ВМС вразили російський буксир "Василь Бех" із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.