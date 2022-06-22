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Россия с Черного моря направила в сторону Украины 44 ракеты типа "Калибр" – ОК "Юг"

Ирина БалачукСреда, 22 июня 2022, 14:21

Россия держит в Черном море 5 надводных носителей крылатых ракет и одну подводную лодку, на которых суммарно находятся 44 ракеты типа "Калибр".

Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк на брифинге в Медиацентре Украина 22 июня

Прямая речь Гуменюк: "Суммарно 44 ракеты типа "Калибр" направлены в сторону Украины. И это угрожает не только южным регионам. Дальность этих ракет позволяет поразить почти всю Украину. Так что угроза ракетных ударов остается".

Детали: Также она добавила, что в Черном море стоят наготове 3 больших десантных корабля РФ. И хотя штормовая погода не способствует высадке десанта, побережье Одесской и Николаевской области остается линией обороны.

Гуменюк отметила, что Черноморский флот России постоянно переформатируется. Сейчас вражеские корабли стараются находиться не слишком близко к украинским берегам – вероятно, из-за недавнего уничтожения российского корабля "Василий Бех".

Предыстория

  • Утром 17 июня ВМС поразили российский буксир "Василий Бех" с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.

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Темы: РосcияЧерное мореоружие
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