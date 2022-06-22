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"Навіть корисно": міністр оборони Естонії про російські навчання, де моделювали удари по країні

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 14:23

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет зазначив, що російські навчання, де відпрацьовують сценарії проти держав Балтії, не є чимось новим і зараз навіть корисні, тому що допомагають переконувати союзників у тому, що це серйозна потенційна загроза.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить ERR.

"Коли Росія проводить військові навчання, як би не називала їх, вони зазвичай відпрацьовують напад на інші країни. Нічого нового у цьому немає", - зазначив міністр, коментуючи інформацію про те, що російські військові моделювали ракетні удари по території Естонії.   

Він зазначив, що зараз цей факт зіграє навіть позитивну роль, оскільки балтійським країнам буде простіше переконувати західних членів НАТО у тому, що загроза для них цілком реальна.

"У нас попереду дуже важлива подія - саміт НАТО, де ми повинні будемо роз’яснювати союзникам реальну ситуацію, щоб італійці, іспанці, Центральна Європа чітко розуміли, що відбувається і які загрози можуть постати перед нами", - сказав Калле Лаанет. 

Нагадаємо, 29-30 червня НАТО збереться на саміт у Мадриді, де мають ухвалити нову стратегію Альянсу на наступні 10 років.

Президент України Володимир Зеленський виступить на першій сесії саміту в онлайн-форматі.

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Теми: ЕстоніяРосіявійна
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