"Навіть корисно": міністр оборони Естонії про російські навчання, де моделювали удари по країні

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет зазначив, що російські навчання, де відпрацьовують сценарії проти держав Балтії, не є чимось новим і зараз навіть корисні, тому що допомагають переконувати союзників у тому, що це серйозна потенційна загроза.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить ERR.

"Коли Росія проводить військові навчання, як би не називала їх, вони зазвичай відпрацьовують напад на інші країни. Нічого нового у цьому немає", - зазначив міністр, коментуючи інформацію про те, що російські військові моделювали ракетні удари по території Естонії.

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Він зазначив, що зараз цей факт зіграє навіть позитивну роль, оскільки балтійським країнам буде простіше переконувати західних членів НАТО у тому, що загроза для них цілком реальна.

"У нас попереду дуже важлива подія - саміт НАТО, де ми повинні будемо роз’яснювати союзникам реальну ситуацію, щоб італійці, іспанці, Центральна Європа чітко розуміли, що відбувається і які загрози можуть постати перед нами", - сказав Калле Лаанет.

Нагадаємо, 29-30 червня НАТО збереться на саміт у Мадриді, де мають ухвалити нову стратегію Альянсу на наступні 10 років.

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