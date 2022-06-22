"Даже полезно": министр обороны Эстонии о российских учениях, где моделировали удары по стране

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет отметил, что российские учения, где отрабатывают сценарии против государств Балтии, не являются чем-то новым и сейчас даже полезны, потому что помогают убеждать союзников в том, что это серьезная потенциальная угроза.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит ERR.

"Когда Россия проводит военные учения, как бы ни называла их, они обычно отрабатывают нападение на другие страны. Ничего нового в этом нет", – отметил министр, комментируя информацию о том, что российские военные моделировали ракетные удары по территории Эстонии.

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Он отметил, что сейчас этот факт сыграет даже положительную роль, поскольку балтийским странам будет проще убеждать западных членов НАТО в том, что угроза для них вполне реальная.

"У нас впереди очень важное событие – саммит НАТО, где мы должны будем разъяснять союзникам реальную ситуацию, чтобы итальянцы, испанцы, Центральная Европа четко понимали, что происходит и какие угрозы могут возникнуть перед нами", - сказал Калле Лаанет.

Напомним, 29-30 июня НАТО соберется на саммит в Мадриде, где собираются принять новую стратегию Альянса на следующие 10 лет.

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