У Чорнобаївці підірвали авто гауляйтера
Середа, 22 червня 2022, 14:48
З'явилася інформація про підрив машини колишнього керівника місцевої автостанції ставленика окупантів у Чорнобаївці в якості "голови ОВА" Юрія Турульова.
Джерело: РИА "Новости", радник голови Херсонської ОВ Сергій Хлань у коментарі "Укрінформу"
Деталі: За даними пропагандистського росЗМІ, Турульова легко поранено. РИА також оприлюднює відео з кадрами авто.
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За словами Хланя, підірвано машину гауляйтера, але сам колаборант не постраждав".
Поки що деталей інциденту немає.
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Нагадаємо: За матеріалами Служби безпеки України "гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської громади Турульов отримав підозру в колабораційній дійяльності.