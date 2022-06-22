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В Чернобаевке взорвали авто гауляйтера

Валентина РоманенкоСреда, 22 июня 2022, 14:48

Появилась информация о подрыве машины бывшего руководителя местной автостанции ставленника оккупантов в Чернобаевке в качестве "главы ОВА" Юрия Турулева.

Источник: РИА "Новости", советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань в комментарии "Укринформу"

Детали: По данным пропагандистского росСМИ, Турулев легко ранен. РИА также публикует видео с кадрами авто.

По словам Хланя, подорвана машина гауляйтера, но сам коллаборант не пострадал".

Пока деталей инцидента нет.

Напомним: По материалам Службы безопасности Украины "гауляйтер" россиян на временно оккупированной территории Чернобаевской общины Турулев получил подозрение в коллаборационной деятельности.

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Темы: Херсонская областьколлаборационизмвойна
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