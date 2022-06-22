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Миколаїв обстріляли керованими ракетами: вирує пожежа, є поранені - мер

Валентина РоманенкоСереда, 22 червня 2022, 16:33
фото - "Суспыльне"

Вдень 22 червня Миколаїв обстріляли керованими ракетами, попередньо відомо про поранення трьох людей.

Джерело: міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі загальнонаціонального телемарафону і в Telegram

Пряма мова: "Відбувалися обстріли керованими ракетами. Маємо інформацію, що постраждали два приватні підприємства, на території яких знаходилися паливно-мастильні матеріали.

Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. П'ять п'ятиповерхівок також: у них вибиті вхідні двері в під'їздах, вікна.

Внаслідок влучання ракети в одне з підприємств сталося займання матеріалів і зараз майже все місто - в чорному диму... Пожежні працюють, але там повинно догоріти, бо загасити то неможливо".

Деталі: У своєму TelegramСєнкевич уточнив, що масштабна пожежа виникла на території приватного підприємства, де зберігалась соняшникова олія. Окрім рятувальників, на місці працюють аварійні бригади Миколаївводоканалу, Миколаївобленерго та Миколаївгазу.

Щодо постраждалих - спочатку Сєнкевич повідомив, що за попередньою інформацією, одна людина загинула, троє поранені.

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Пізніше уточнив, що на щастя, інформація про загиблого під час нинішніх ракетних ударів не підтвердилась.

Ще є інформація, що постраждали 8 приватних будинків.

Що передувало: Російські війська у середу запустили по Миколаєву сім ракет. 

Теми: Миколаїввійна
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