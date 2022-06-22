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Николаев обстреляли управляемыми ракетами: есть раненные - мэр

Валентина РоманенкоСреда, 22 июня 2022, 16:33
Николаев обстреляли управляемыми ракетами: есть раненные - мэр
фото - "Суспыльне"

Днем 22 июня Николаев обстреляли управляемыми ракетами, предварительно известно о ранении троих людей.

Источник: городской голова Александр Сенкевич в эфире общенационального телемарафона и в Telegram

Прямая речь: "Происходили обстрелы управляемыми ракетами. Есть информация, что пострадали два частных предприятия, на территории которых находились горюче-смазочные материалы.

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Одна школа пострадала: выбиты окна, пострадала крыша. Пять пятиэтажек также: у них выбиты входные двери в подъездах, окна.

В результате попадания ракеты в одно из предприятий произошло возгорание материалов и сейчас почти весь город - в черном дыму... Пожарные работают, но там должно догореть, потому что погасить это невозможно".

Детали: В своем Telegram Сенкевич уточнил, что масштабный пожар возник на территории частного предприятия, где хранилось подсолнечное масло. Кроме спасателей, на месте работают аварийные бригады Николаевводоканала, Николаевоблэнерго и Николаевгаза.

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Относительно пострадавших сначала Сенкевич сообщил, что по предварительной информации, один человек погиб, трое ранены.

Позже уточнил, что, к счастью, информация о погибшем во время нынешних ракетных ударов не подтвердилась.

Еще есть информация, что пострадали 8 частных домов.

Что предшествовало: Российские войска в среду запустили по Николаеву семь ракет.

Темы: Николаеввойна
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