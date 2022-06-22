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Щонайменше тисяча людей загинула в Афганістані від землетрусу

Денис КарловськийСереда, 22 червня 2022, 16:36
Щонайменше тисяча людей загинула в Афганістані від землетрусу
провінція пактика, де реєструють найбільшу кількість постраждалих. google maps

Унаслідок землетрусу на сході Афганістану загинуло щонайменше 1 тисяча людей і ще півтори тисячі поранені.

Джерело: Reuters з посиланням на місцевого чиновника в провінції Пактика Мохаммеда Аміна Хозейфа, The Times з посиланням на дані уряду Талібану

Деталі: Інтенсивність землетрусу сттановила 5.9 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 45 кілометрів від міста Хост на південному сході країни.

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Основна кількість постраждалих від землетрусу припала на провінцію Пактика.

Повідомляли також про загиблих у провінцях Нангархар і Хост. 

Структури Талібану офіційно підтверджують про 920 загиблих в околицях міста Хост.

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Поштовхи відчули в радіусі 500 км в різних куточках Афганістану, а також в Пакистані й Індії.

Удень до Пактики прибуло кілька рятувальних гелікоптерів, надісланих урядом Талібану. Проте місцеві керівники твердять, що кількість загиблих зростатиме, якщо центральна влада буде зволікати з рятувальними заходами. За їхніми словами, під завалами будинків лежать сотні постраждалих, які можуть загинути в найближчі години через травми.

Земплетрус називають найбільш смертоносним у регіоні за останні два десятиліття.

У Талібані закликали міжнародні гуманітарні організації надати негайну допомогу постраждалим внаслідок землетрусу.  

Після евакуації військового контингенту США в серпні 2021 року, міжнародні організації майже не підтримують жодну діяльність у країні.

Теми: Афганістанстихійне лихонадзвичайна подіяАзія
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