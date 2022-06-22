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Щонайменше тисяча людей загинула в Афганістані від землетрусу

Денис КарловськийСереда, 22 червня 2022, 16:36
провінція пактика, де реєструють найбільшу кількість постраждалих. google maps

Унаслідок землетрусу на сході Афганістану загинуло щонайменше 1 тисяча людей і ще півтори тисячі поранені.

Джерело: Reuters з посиланням на місцевого чиновника в провінції Пактика Мохаммеда Аміна Хозейфа, The Times з посиланням на дані уряду Талібану

Деталі: Інтенсивність землетрусу сттановила 5.9 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 45 кілометрів від міста Хост на південному сході країни.

Основна кількість постраждалих від землетрусу припала на провінцію Пактика.

Повідомляли також про загиблих у провінцях Нангархар і Хост. 

Структури Талібану офіційно підтверджують про 920 загиблих в околицях міста Хост.

Поштовхи відчули в радіусі 500 км в різних куточках Афганістану, а також в Пакистані й Індії.

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Удень до Пактики прибуло кілька рятувальних гелікоптерів, надісланих урядом Талібану. Проте місцеві керівники твердять, що кількість загиблих зростатиме, якщо центральна влада буде зволікати з рятувальними заходами. За їхніми словами, під завалами будинків лежать сотні постраждалих, які можуть загинути в найближчі години через травми.

Земплетрус називають найбільш смертоносним у регіоні за останні два десятиліття.

У Талібані закликали міжнародні гуманітарні організації надати негайну допомогу постраждалим внаслідок землетрусу.  

Після евакуації військового контингенту США в серпні 2021 року, міжнародні організації майже не підтримують жодну діяльність у країні.

Теми: Афганістанстихійне лихонадзвичайна подіяАзія
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