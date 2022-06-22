По меньшей мере, тысяча человек погибли в Афганистане от землетрясения

В результате землетрясения на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 1 тысяча человек и еще полторы тысячи ранены.

Источник: Reuters со ссылкой на местного чиновника в провинции Пактика Мохаммеда Амина Хозейфа, The Times со ссылкой на данные правительства Талибана

Детали: Интенсивность землетрясения составила 5.9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился примерно в 45 километрах от города Хост на юго-востоке страны.

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Основное количество пострадавших от землетрясения пришлось на провинцию Пактика.

Сообщали также о погибших в провинцах Нангархаре и Хосте.

Структуры Талибана официально подтверждают о 920 погибших в окрестностях города Хост.

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Толчки почувствовали в радиусе 500 км в разных уголках Афганистана, а также в Пакистане и Индии.

Днем в Пактику прибыло несколько спасательных вертолетов, отправленных правительством Талибана. Однако местные руководители утверждают, что число погибших будет расти, если центральные власти будут медлить со спасательными мерами. По их словам, под завалами домов лежат сотни пострадавших, которые могут погибнуть в ближайшие часы из-за травм.

Землетрясение называют самым смертоносным в регионе за последние два десятилетия.

В Талибане призвали международные гуманитарные организации оказать немедленную помощь пострадавшим в результате землетрясения.

После эвакуации военного контингента США в августе 2021 года международные организации почти не поддерживают никакую деятельность в стране.