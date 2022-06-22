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НАЗК пропонує ввести санкції проти Кіркорова, Корольової та подруги Путіна

"Українська правда"Середа, 22 червня 2022, 17:42
НАЗК пропонує ввести санкції проти Кіркорова, Корольової та подруги Путіна
Фото скріншот

Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує внести до санкційного списку ще 1018 фізичних та юридичних осіб, які причетні або підтримують агресію Росії проти України.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "Всього до списків внесено вже 15,5 тис. фізичних та 3,7 тис. юридичних осіб. Це частина від 100 тис. осіб, які підлягають санкціям відповідно до дорожньої карти індивідуальних санкцій, розробленої міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, до складу якої входять і працівники НАЗК".

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Деталі: До переліку додали військове керівництво РФ та так званих "ДНР" і "ЛНР", компанії ВПК, зокрема "Техінком", та "Будафон ЛТД", банки та їхнє керівництво, у тому числі власника банку "Російський стандарт" Рустама Таріко.

Також у списках російські пропагандисти, артисти, видавці. Мова йде про президента видавництва "Ексмо", співаків Філіпа Кіркорова, а також Наталю Поривай (Наталю Корольову).

Опинилася у санкційному списку й близька подруга президента РФ Світлана Кривоногіх.

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Це вже 15-й перелік "кандидатів" на міжнародні санкції, який НАЗК надіслало до Міністерства закордонних справ України та Офісу Генерального прокурора.

Що було раніше: 15 червня НАЗК запропонувало додати до санкційних списків ще 1270 осіб та компаній, зокрема власника LiveJournal та керівництво компанії "Туполєв".

Теми: НАЗКсанкціївійна
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