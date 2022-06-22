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НАПК предлагает ввести санкции против Киркорова, Королевой и подруги Путина

"Украинская правда"Среда, 22 июня 2022, 17:42
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Национальное агентство по предотвращению коррупции предлагает внести в санкционный список еще 1018 физических и юридических лиц, причастных или поддерживающих агрессию России против Украины.

Источник: пресс-служба НАПК

Дословно: "Всего в списки внесено уже 15,5 тыс. физических и 3,7 тыс. юридических лиц. Это часть от 100 тыс. человек, подлежащих санкциям в соответствии с дорожной картой индивидуальных санкций, разработанной международной рабочей группой Ермака-Макфола, в состав которой входят и работники НАПК".

Детали: В список добавили военное руководство РФ и так называемых "ДНР" и "ЛНР", компании ВПК, в частности "Техинком", и "Будафон ЛТД", банки и их руководство, в том числе владельца банка "Русский стандарт" Рустама Тарико.

Также в списках российские пропагандисты, артисты, издатели. Речь идет о президенте издательства "Эксмо", певцах Филиппе Киркорове, а также Наталье Порывай (Наташе Королевой).

Оказалась в санкционном списке и близкая подруга президента РФ Светлана Кривоногих.

Это уже 15-й перечень "кандидатов" на международные санкции, который НАПК направило в Министерство иностранных дел Украины и Офис Генерального прокурора.

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Что предшествало: 15 июня НАПК предложило добавить в санкционные списки еще 1270 человек и компаний, в том числе владельца LiveJournal и руководство компании "Туполев".

Темы: НАПКсанкциивойна
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