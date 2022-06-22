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Через сходження вагона запізнюються 12 поїздів 

Денис КарловськийСереда, 22 червня 2022, 22:44
Через сходження вагона запізнюються 12 поїздів 
фото: укрзалізниця

Через сходження вантажного вагона затримується ціла низка поїздів, які курсують в західних областях.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: У результаті сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я — Красне, очікуються затримки низки пасажирських поїздів:

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  • № 18/17 Львів — Харків;
  • № 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;
  • № 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;
  • № 60/59 Чоп — Київ;
  • № 32/31 Перемишль — Запоріжжя;
  • № 92/91 Львів — Київ;
  • № 2/1 Івано-Франківськ — Харків;
  • № 12/11 Львів — Одеса;
  • № 82/81 Ужгород — Київ;
  • № 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;
  • № 56/55 Рахів — Київ;
  • № 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.                        

Залізничники працюють над відновленням габариту колії. Рух не припиняється.

Про додатковий час затримок можна дізнатися на порталі uz-vezemo.com

Нагадаємо19 червня через сходження вантажних вагонів на ділянці колії в Черкаській області затримувались поїзди з і до Дніпра.

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Теми: УкрзалізницязалізницяЛьвівнадзвичайна подія
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