Через сходження вагона запізнюються 12 поїздів 

Через сходження вантажного вагона затримується ціла низка поїздів, які курсують в західних областях.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: У результаті сходження вантажного вагона на дільниці Задвір'я — Красне, очікуються затримки низки пасажирських поїздів:

№ 18/17 Львів — Харків;

№ 258/260 Івано-Франківськ — Чернігів, Суми;

№ 26/236 Чернівці, Рахів — Одеса;

№ 60/59 Чоп — Київ;

№ 32/31 Перемишль — Запоріжжя;

№ 92/91 Львів — Київ;

№ 2/1 Івано-Франківськ — Харків;

№ 12/11 Львів — Одеса;

№ 82/81 Ужгород — Київ;

№ 36/38 Перемишль, Ужгород — Одеса;

№ 56/55 Рахів — Київ;

№ 749/750 Київ — Львів, Київ — Відень.

Залізничники працюють над відновленням габариту колії. Рух не припиняється.

Про додатковий час затримок можна дізнатися на порталі uz-vezemo.com

Нагадаємо: 19 червня через сходження вантажних вагонів на ділянці колії в Черкаській області затримувались поїзди з і до Дніпра.