Из-за схождения вагона опаздывают 12 поездов

Из-за схождения грузового вагона задерживается целый ряд поездов, курсирующих в западных областях.

Источник: Укрзализныця

Детали: В результате схождения грузового вагона на участке Задворье - Красное, ожидаются задержки ряда пассажирских поездов:

№ 18/17 Львов - Харьков;

№ 258/260 Ивано-Франковск - Чернигов, Сумы;

№ 26/236 Черновцы, Рахов - Одесса;

№ 60/59 Чоп - Киев;

№ 32/31 Перемышль - Запорожье;

№ 92/91 Львов - Киев;

№ 2/1 Ивано-Франковск - Харьков;

№ 12/11 Львов - Одесса;

№ 82/81 Ужгород - Киев;

№ 36/38 Перемышль, Ужгород - Одесса;

№ 56/55 Рахов - Киев;

№ 749/750 Киев - Львов, Киев - Вена.

Железнодорожники работают над восстановлением габарита колеи. Движение не прекращается.

О дополнительном времени задержек можно узнать на портале uz-vezemo.com

Напомним: 19 июня из-за схождения грузовых вагонов на участке пути в Черкасской области задерживались поезда из и в Днепр.