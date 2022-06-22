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Из-за схождения вагона опаздывают 12 поездов

Денис КарловскийСреда, 22 июня 2022, 22:44
Из-за схождения вагона опаздывают 12 поездов
фото: укрзалізниця

Из-за схождения грузового вагона задерживается целый ряд поездов, курсирующих в западных областях.

Источник: Укрзализныця

Детали: В результате схождения грузового вагона на участке Задворье - Красное, ожидаются задержки ряда пассажирских поездов:

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  • № 18/17 Львов - Харьков;
  • № 258/260 Ивано-Франковск - Чернигов, Сумы;
  • № 26/236 Черновцы, Рахов - Одесса;
  • № 60/59 Чоп - Киев;
  • № 32/31 Перемышль - Запорожье;
  • № 92/91 Львов - Киев;
  • № 2/1 Ивано-Франковск - Харьков;
  • № 12/11 Львов - Одесса;
  • № 82/81 Ужгород - Киев;
  • № 36/38 Перемышль, Ужгород - Одесса;
  • № 56/55 Рахов - Киев;
  • № 749/750 Киев - Львов, Киев - Вена.

Железнодорожники работают над восстановлением габарита колеи. Движение не прекращается.

О дополнительном времени задержек можно узнать на портале uz-vezemo.com

Напомним: 19 июня из-за схождения грузовых вагонов на участке пути в Черкасской области задерживались поезда из и в Днепр.

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Темы: Укрзализныцяжелезная дорогаЛьвовчрезвычайное происшествие
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