Из-за схождения вагона опаздывают 12 поездов
Среда, 22 июня 2022, 22:44
Из-за схождения грузового вагона задерживается целый ряд поездов, курсирующих в западных областях.
Источник: Укрзализныця
Детали: В результате схождения грузового вагона на участке Задворье - Красное, ожидаются задержки ряда пассажирских поездов:
- № 18/17 Львов - Харьков;
- № 258/260 Ивано-Франковск - Чернигов, Сумы;
- № 26/236 Черновцы, Рахов - Одесса;
- № 60/59 Чоп - Киев;
- № 32/31 Перемышль - Запорожье;
- № 92/91 Львов - Киев;
- № 2/1 Ивано-Франковск - Харьков;
- № 12/11 Львов - Одесса;
- № 82/81 Ужгород - Киев;
- № 36/38 Перемышль, Ужгород - Одесса;
- № 56/55 Рахов - Киев;
- № 749/750 Киев - Львов, Киев - Вена.
Железнодорожники работают над восстановлением габарита колеи. Движение не прекращается.
О дополнительном времени задержек можно узнать на портале uz-vezemo.com
Напомним: 19 июня из-за схождения грузовых вагонов на участке пути в Черкасской области задерживались поезда из и в Днепр.