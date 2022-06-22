Харківщина: в Золочеві з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих від обстрілів

У Золочеві на Харківщині з-під завалів дістали тіла двох жертв російських обстрілів.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "У Золочеві з-під завалів дістали тіла ще 2 загиблих. Загалом внаслідок цього обстрілу у Золочеві загинули 3 людей.

Російські окупанти не припиняють обстріли мирного населення, тому вкотре закликаю усіх бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувати на вулицях та при сигналах тривоги - ховатися в укриття".

Деталі: Крім того, Синєгубов повідомив про чотирьох поранених у Немишлянському районі Харкова.

У Чугуєві 2 мирних людей загинули, 4 зазнали поранень.

У селі Тихопілля Лозівського району повідомили про одного пораненого.

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