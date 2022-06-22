Харьковщина: в Золочеве из-под завалов извлекли тела двух погибших от обстрелов
Среда, 22 июня 2022, 23:10
В Золочеве на Харьковщине из-под завалов извлечены тела двух жертв российских обстрелов.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "В Золочеве из-под завалов извлекли тела еще 2 погибших. Всего в результате этого обстрела в Золочеве погибли 3 человека.
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Российские оккупанты не прекращают обстрелы мирного населения, поэтому в очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, без необходимости не находиться на улицах и при сигналах тревоги - прятаться в укрытие".
Детали: Кроме того, Синегубов сообщил о четырех раненых в Немышлянском районе Харькова.
В Чугуеве 2 мирных человека погибли, 4 получили ранения.
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В селе Тихополье Лозовского района сообщили об одном раненом.
Предыстория:
- В полночь 22 июня оккупационные войска начали обстрелы Золочева, убив одного человека.
- В селе Пришиб Изюмского района в результате атаки россиян погибли 5 гражданских лиц.