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Харьковщина: в Золочеве из-под завалов извлекли тела двух погибших от обстрелов

Денис КарловскийСреда, 22 июня 2022, 23:10
Харьковщина: в Золочеве из-под завалов извлекли тела двух погибших от обстрелов
олег синегубов. фото: facebook-страница главы харьковской ова

В Золочеве на Харьковщине из-под завалов извлечены тела двух жертв российских обстрелов.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "В Золочеве из-под завалов извлекли тела еще 2 погибших. Всего в результате этого обстрела в Золочеве погибли 3 человека.

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Российские оккупанты не прекращают обстрелы мирного населения, поэтому в очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, без необходимости не находиться на улицах и при сигналах тревоги - прятаться в укрытие".

Детали: Кроме того, Синегубов сообщил о четырех раненых в Немышлянском районе Харькова.

В Чугуеве 2 мирных человека погибли, 4 получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ

В селе Тихополье Лозовского района сообщили об одном раненом.

Предыстория:

  • В полночь 22 июня оккупационные войска начали обстрелы Золочева, убив одного человека.
  • В селе Пришиб Изюмского района в результате атаки россиян погибли 5 гражданских лиц.

Темы: ХарьковХарьковская областьобстрелжертвы
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