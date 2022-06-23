Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога України у війні з Росією має бути швидшою, ніж над нацистами.

Джерело: Зеленський у відеозврненні

Пряма мова: "Сьогодні 22 червня – день скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, тієї війни, яка назавжди лишитися в історії ХХ століття і ніколи не мала повторитися, але повторюється.

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Сьогодні немає дефіциту слів про те, що Росія зробила 24 лютого – те ж саме, що нацисти 22 червня. Багато про це сказано.

Я хочу додати тільки одне: тоді між ранком вторгнення і поразкою агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше, значно швидше. Це наша національна мета. І ми маємо працювати на її реалізацію щоденно – не тільки держава, а кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо".