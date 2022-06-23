Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета

Ольга Глущенко Четвер, 23 червня 2022, 00:22
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога України у війні з Росією має бути швидшою, ніж над нацистами.

Джерело: Зеленський у відеозврненні

Пряма мова: "Сьогодні 22 червня – день скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, тієї війни, яка назавжди лишитися в історії ХХ століття і ніколи не мала повторитися, але повторюється.

Сьогодні немає дефіциту слів про те, що Росія зробила 24 лютого – те ж саме, що нацисти 22 червня. Багато про це сказано.

Я хочу додати тільки одне: тоді між ранком вторгнення і поразкою агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше, значно швидше. Це наша національна мета. І ми маємо працювати на її реалізацію щоденно – не тільки держава, а кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо".

Теми: Зеленськийвійна
Головне сьогодні

В Міноборони відреагували на "звільнені вулиці Херсона": Шкодять ЗСУ

Історичний саміт: ЄС розгляне надання Україні статусу кандидата на членство

На два напрямки ворог перемістив танкові підрозділи і БТГ, веде наступи – зведення

картиНайближчими днями окупанти можуть захопити Лисичанськ – військові експерти

ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК "Панцир" ворога – ОК "Південь"

Автомобіль нардепа Ковальова було підірвано – Буданов

Усі новини...
Зеленський
Зеленський вперше з початку війни поговорив з президенткою Молдови
Зеленський закликає ЄС прийняти сьомий пакет санкцій проти Росії
ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський
Останні новини
10:32
Пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині загасили: знадобилося 108 годин
10:25
Командувач фінської армії: якби Росія напала - ми готові захищатися
10:18
Фінський виробник фарби та лаків Tikkurila згортає бізнес у Росії
10:04
В Міноборони відреагували на "звільнені вулиці Херсона": Шкодять ЗСУ
10:02
Дипрадник Зеленського розповів, як вдалось переконати країни-скептики ЄС щодо статусу кандидата
09:49
США відправлять в Україну робота-собаку від Boston Dynamics для розмінування територій – ЗМІ
09:44
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала не менше півгодини
09:35
Регіони: на Сумщині було під сотню артилерійських "прильотів", поліцейські підірвалися на міні
09:18
По всій Україні оголошено повітряну тривогу
09:18
Влучання блискавки, утоплення, втрата свідомості: МОЗ пояснює, як надати домедичну допомогу
Усі новини...