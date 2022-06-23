Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Ускорение победы – наша национальная цель

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 июня 2022, 00:22
Зеленский: Ускорение победы – наша национальная цель
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне с Россией должна быть быстрее над нацистами.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня 22 июня – день скорби и памяти жертв войны, той войны, которая навсегда остаться в истории ХХ века и никогда не должна повториться, но повторяется.

Реклама:

Сегодня нет дефицита слов о том, что Россия сделала 24 февраля – то же, что нацисты 22 июня. Многое об этом сказано.

Я хочу добавить только одно: тогда между утром вторжения и поражением агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но скорее, гораздо быстрее. Это наша национальная цель. И мы должны работать на ее реализацию ежедневно – не только государство, а каждый гражданин, каждая гражданка – на том уровне, на котором это возможно".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
Все новости...
Реклама: