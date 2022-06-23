Зеленский: Ускорение победы – наша национальная цель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне с Россией должна быть быстрее над нацистами.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня 22 июня – день скорби и памяти жертв войны, той войны, которая навсегда остаться в истории ХХ века и никогда не должна повториться, но повторяется.

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Сегодня нет дефицита слов о том, что Россия сделала 24 февраля – то же, что нацисты 22 июня. Многое об этом сказано.

Я хочу добавить только одно: тогда между утром вторжения и поражением агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но скорее, гораздо быстрее. Это наша национальная цель. И мы должны работать на ее реализацию ежедневно – не только государство, а каждый гражданин, каждая гражданка – на том уровне, на котором это возможно".