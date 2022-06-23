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Південь: ЗСУ знищили 20 окупантів і 2 ворожих склади боєприпасів

Ольга Глущенко Четвер, 23 червня 2022, 02:30
українські військові, фото: ОК "Південь"

На південних рубежах захисту українські захисники знищили 20 загарбників, ворожі склади боєприпасів і техніку.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Гелікоптером нанесено удар по наших позиціях, але під нашим вогнем у відповідь Ка-52 хутко ретирувався.

Протягом доби ворог також здійснив три ракетних удари по південним регіонам.

Масований ракетний удар з 7 ракет типу "Онікс" ворог завдав по Миколаєву.

Вражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань у кількох районах виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією. Масштабну пожежу на площі понад 300 кв. м ліквідовано.

За уточненими даними, загинула одна та поранено дві цивільні особи".

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Деталі: Крім того, двічі ворог атакував і Одещину. Обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.

В цілому, за добу в ході виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань ЗСУ знищили 20 загарбників.

Також українські захисники вивели з ладу ворожу техніку, зокрема:

  • самохідну гаубицю "Мста-С"
  • 23-мм зенітну установку
  • тягач
  • 4 одиниці автомобільної техніки
  • 2 склади боєприпасів на Херсонщині.

Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.

"Корабельне угруповання ворожого флоту наразі складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі. Посилення шторму змусило провести певну рокировку сил, але суті завдання і сили загрози це не змінює. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя", – ідеться в повідомленні ОК "Південь".

Теми: Збройні силивійна
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