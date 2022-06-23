Південь: ЗСУ знищили 20 окупантів і 2 ворожих склади боєприпасів
На південних рубежах захисту українські захисники знищили 20 загарбників, ворожі склади боєприпасів і техніку.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Гелікоптером нанесено удар по наших позиціях, але під нашим вогнем у відповідь Ка-52 хутко ретирувався.
Протягом доби ворог також здійснив три ракетних удари по південним регіонам.
Масований ракетний удар з 7 ракет типу "Онікс" ворог завдав по Миколаєву.
Вражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань у кількох районах виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією. Масштабну пожежу на площі понад 300 кв. м ліквідовано.
За уточненими даними, загинула одна та поранено дві цивільні особи".
Деталі: Крім того, двічі ворог атакував і Одещину. Обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.
В цілому, за добу в ході виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань ЗСУ знищили 20 загарбників.
Також українські захисники вивели з ладу ворожу техніку, зокрема:
- самохідну гаубицю "Мста-С"
- 23-мм зенітну установку
- тягач
- 4 одиниці автомобільної техніки
- 2 склади боєприпасів на Херсонщині.
Остаточні ворожі втрати дорозвідуються.
"Корабельне угруповання ворожого флоту наразі складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі. Посилення шторму змусило провести певну рокировку сил, але суті завдання і сили загрози це не змінює. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя", – ідеться в повідомленні ОК "Південь".