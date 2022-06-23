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Юг: ВСУ уничтожили 20 оккупантов и 2 вражеских склада боеприпасов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 июня 2022, 02:30
Юг: ВСУ уничтожили 20 оккупантов и 2 вражеских склада боеприпасов
украинские военные, фото: ОК "Юг"

На южных рубежах защиты украинские защитники уничтожили 20 захватчиков, склады вражеских боеприпасов и технику.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Вертолет нанес удар по нашим позициям, но под нашим ответным огнем Ка-52 быстро ретировался.

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В течение суток враг также совершил три ракетных удара по южным регионам.

Массированный ракетный удар из 7 ракет типа "Оникс" враг нанес по Николаеву.

Поражена производственная и социальная инфраструктура города. В результате попаданий в нескольких районах возникли пожары. Горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом. Масштабный пожар на площади свыше 300 кв. м ликвидирован.

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По уточненным данным, погиб один и ранены два гражданских лица".

Детали: Кроме того, дважды враг атаковал и Одесщину. Обе ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.

В общей сложности, за сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач ВСУ уничтожили 20 захватчиков.

Также украинские защитники вывели из строя вражескую технику, в частности:

  • самоходную гаубицу "Мста-С"
  • 23-мм зенитная установка
  • тягач
  • 4 единицы автомобильной техники
  • 2 склада боеприпасов в Херсонской области.

Окончательные вражеские потери уточняются.

"Корабельная группировка вражеского флота сейчас составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля. Усиление шторма заставило провести определенную рокировку сил, но сути задачи и силы угрозы это не меняет. Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности, в направлении побережья", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Темы: Вооруженные силывойна
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