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Історичний саміт: ЄС розгляне надання Україні статусу кандидата на членство

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 07:29
Саміт ЄС, фото Depositphotos

У Брюсселі в четвер розпочинається дводенний саміт лідерів ЄС на якому, як очікується, глави держав та урядів Європейського Союзу нададуть Україні статус кандидата на членство.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головною темою обговорення будуть заявки на членство від України, Молдови і Грузії.

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії.

17 червня Європейська комісія оприлюднила свій висновок, у якому рекомендувала визнати європейську перспективу України та надати нашій державі статус кандидата на вступ до спільноти.

Саміт офіційно розпочнеться у четвер о 15:00 (16:00 за Києвом). Лідери почнуть з обговорення останніх подій, пов’язаних з війною Росії проти України, включаючи її вплив на глобальну кризу продовольчої безпеки, а також обговорять продовження підтримки України. Далі вони перейдеть до обговорення заявок трьох держав про членство.

У проєкті підготовлених висновків засідання йдеться, що "Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова".

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У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокмісії щодо заявок на членство. 

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує до кінця року виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС.

Раніше Стефанішина зазначала, що уряд України до кінця тижня сформує бачення реформ, необхідних для виконання вимог Європейської комісії для збереження Києвом статусу кандидата на членство в ЄС – зокрема і призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Детальніше про шлях України до ЄС - у відеопоясненні ЄвроПравди, а також у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус

Теми: ЄСєвроінтеграціяУкраїна
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