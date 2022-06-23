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Исторический саммит: ЕС рассмотрит предоставление Украине статуса кандидата на членство

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 07:29
Саммит ЕС, фото Depositphotos

В Брюсселе в четверг начинается двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором, как ожидается, главы государств и правительств Европейского Союза дадут Украине статус кандидата на членство.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главной темой обсуждения будут заявки на членство Украины, Молдовы и Грузии.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, на пятый день полномасштабного вторжения России.

17 июня Европейская комиссия обнародовала свое заключение, в котором рекомендовала признать европейскую перспективу Украины и предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в сообщество.

Саммит официально начнется в четверг в 15:00 (16:00 по Киеву). Лидеры начнут с обсуждения последних событий, связанных с войной России против Украины, включая ее влияние на глобальный кризис продовольственной безопасности, а также обсудят продолжение поддержки Украины. Далее они перейдут к обсуждению заявок трех государств о членстве.

В проекте подготовленных выводов заседания говорится, что "Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова".

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В ЕС отмечают, что официальные переговоры с кандидатами начнутся после выполнения ими условий, указанных в выводах Еврокомиссии по поводу заявок на членство.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает до конца года выполнить рекомендации Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее Стефанишина отмечала, что правительство Украины до конца недели сформирует видение реформ, необходимых для выполнения требований Европейской комиссии для сохранения Киевом статуса кандидата на членство в ЕС – в том числе и назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Более подробно о пути Украины в ЕС - в видеообъяснении ЕвроПравды, а также в статье Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус

Темы: ЕСевроинтеграцияУкраина
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